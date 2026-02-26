きのう（25日）夕方、高松市の繁華街で駐車場にとめられた車の中から男性2人の遺体が見つかりました。目立った外傷はなく警察が死因を調べています。 【写真を見る】高松市の繁華街の駐車場で男性2人（20代）が遺体で見つかる→「高松に飲みに行く」と上司に話した後、連絡つかず【香川】 ▶この記事に関する画像をみる 上司に「高松に飲みに行く」と連絡 きのう午後5時ごろ、高松市鍛冶屋町の時間貸しの駐車場にとめられ