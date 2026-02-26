レアル・マドリーは25日、応援席でナチス式敬礼を行う姿がテレビカメラに捉えられたソシオ(会員)について、クラブ規律委員会に即座に除名手続きを開始するよう緊急に要請したと発表した。この事案が発生したのは、同日にサンティアゴ・ベルナベウで行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントプレーオフ第2戦ベンフィカ戦の開始直前。当該者は放送に映った直後、クラブの警備員に特定され、すぐに会場から退場