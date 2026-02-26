[故障者情報]ヴィッセル神戸は26日、DF岩波拓也が右鎖骨粉砕骨折と診断されたことを発表した。神戸市内の病院で手術を受け、無事に成功したことも併せて報告している。岩波は17日に敵地で行われたAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)リーグステージ第8節ジョホール・ダルル・タクジム戦で負傷。今季J1百年構想リーグでは、ここまで出場がなかった。