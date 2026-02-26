韓国Kリーグで“背番号10番”を着けた元イングランド代表MFの新天地がヨーロッパで見つからず、ブラジル行きが取り沙汰されている。【写真】「日本人選手にも負けた…」欧州名門で出番減る“韓国の怪物”ブラジルメディア『グローボ』は2月21日、「ジェシー・リンガードがブラジル・セリエAのクルーベ・ド・レモからオファーを受け、交渉がかなり進展した」と伝えた。クルーベ・ド・レモはブラジル1部セリエAで残留争いを強いられ