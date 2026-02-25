「フェンディ（FENDI）」が、ブランドロゴをリニューアルした。チーフ クリエイティブ オフィサーに就任したマリア・ グラツィア・ キウリ（Maria Grazia Chiuri）のファーストコレクションに合わせて発表。ロゴの変更は、2013年以来、13年ぶりとなる。【画像をもっと見る】前回のリニューアルでは、それ以前のシャープな印象から、丸みを帯びたよりフェミニンな要素を落とし込んだデザインへと刷新。また、ブランドのルーツで