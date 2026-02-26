HANA（ハナ）のYURI（ユリ）が、2月25日にイタリア・ミラノで行われたFENDI（フェンディ）のショーに参加。フロントロウにて、俳優の清原果耶、ジュード・ロウの娘であるモデルのアイリス・ロウと並んで座る姿がキャッチされた。 【動画】FENDIショーで並ぶHANAのYURI、清原果耶、アイリス・ロウ①②【動画・写真】FENDIをクールに纏ったYURI①～⑥ ■HANAのYURIがブラックデ