【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Number_iの岸優太が、『OCEANS』4月号（2月25日発売）の表紙に登場している。 ■「岸優太のShopping Manual」公開 『OCEANS』4月号は、2026年の“本当に欲しいモノ”だけを集めたカタログを特集。表紙を飾るのは、Number_iの岸優太だ。「ヴァンズは昔から大好きで、履き潰すたびに買い換えています」という彼のモノ選びのスタンスを筆頭に、「“アップデート”が加わった定番品」