ピー・シー・エー [東証Ｐ] が2月26日昼(11:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の25.3億円→24億円(前期は26.8億円)に4.9％下方修正し、減益率が5.9％減→10.5％減に拡大する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の16.4億円→21.4億円(前期は17.4億円)に30.1％上方修正し、一転して23.3％増益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当