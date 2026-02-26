26日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比273.86円（0.47％）高の5万8856.98円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1020、値下がりは523、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を127.55円押し上げ。次いでファストリ が109.90円、リクルート が56.66円、ファナック が48.97円、ＴＤＫ が32.34円と続いた。