26日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数418、値下がり銘柄数154と、値上がりが優勢だった。 個別では海帆がストップ高。ＭＵＳＣＡＴＧＲＯＵＰ、Ｂｉｒｄｍａｎは一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス、日本ファルコム、サスメド、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、アイ・パートナーズフィナンシャルなど6銘柄は昨年来高値を更新。窪田製薬ホールデ