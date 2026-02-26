リンクをコピーする

26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ145796 4.6 58280 ２. 野村日経平均 20579 109.2 61190 ３. 日経Ｄインバ 13277 -10.94157 ４. 楽天Ｗブル 1203220.2 69320