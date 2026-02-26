メジャーリーグは今季から、自動ボールストライク（ABS：Automated Ball-Strike）チャレンジシステムを利用して、選手が球審の判定に異議を唱えられる。いわゆる“ロボット審判”が正式に導入された。オープン戦からすでに運用が始まっている。25日（日本時間26日）に行われたブレーブス対パイレーツ戦では、2023年のナ・リーグ2冠王マット・オルソン内野手が昨季のサイ・ヤング賞右腕