北海道鶴居村は、釧路湿原国立公園周辺のメガソーラー計画をめぐり、建設予定地を景観保護を目的に、およそ８０００万円で買い取る方向で調整していることがわかりました。鶴居村が買い取る方向で調整しているのは、釧路湿原国立公園周辺のおよそ１０ヘクタールの土地です。この土地は、大阪市の日本エコロジーが所有してメガソーラーの建設を予定していましたが、村が買い取ることでタンチョ