THE YELLOW MONKEY吉井和哉（59）の長男でモデルの吉井添（てん、24）が26日までにインスタグラムのストーリーズを更新。食中毒に見舞われたことを報告した。吉井は「タヒ。タヒぬ？」と書き出し「食中毒になりました」と報告。39.2度と表示された体温計の写真もアップし、「どっから何を食べてしまったんだろう。謎」とつづった。続けて「誰とも喋ってないのと、汁物しか飲んでないから次大きく口開けたときに約束されてる顎関節