MLB・ドジャースの大谷翔平選手が“はたらく”ことについて語る対談動画が26日に公開されました。人材サービス事業などを手がけるディップ株式会社のブランドアンバサダーを務める大谷選手。昨年12月には同社代表取締役社長兼CEOの冨田英揮氏との特別対談の様子が公式YouTubeで公開され、WBCへの思いを語っていました。今回新たに公開された対談第2弾は、「大谷選手が考えるはたらく」篇。対談では“はたらく”ということについて