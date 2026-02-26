斎藤淳被告埼玉県飯能市の住宅で2022年12月、住人の米国籍ビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさん＝当時（69）＝ら親子3人が殺害された事件で、殺人などの罪に問われた同市の無職斎藤淳被告（43）の裁判員裁判論告求刑公判が26日、さいたま地裁（井下田英樹裁判長）で開かれ、検察側は死刑を求刑した。被告の刑事責任能力が主な争点。公判で検察側は、被告に精神疾患があったことは争わないとしつつ、事前に凶器を準備し