フリーアナウンサーの武田真一が、26日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（17）が受けたサプライズの様子を見てもらい泣きした。【写真】ミイヒのサプライズで涙！首をかしげるポーズを見せる中井亜美番組でミイヒのファンであることをVTRを通して伝えられた中井。スタジオではサプライズで、ミイヒからの直筆の手紙が読