米ロサンゼルス・ハリウッド周辺にあるネットフリックスの建物＝1月20日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米動画配信大手ネットフリックスによるメディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）の買収計画を巡り、ネブラスカ州やモンタナ州など米11州は25日、市場の過度な集中により配信料金の上昇や、作品の質低下を招くとして連邦政府の司法省に調査を求める書簡を送付した。劇場公開作品の減少による地域経