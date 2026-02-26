美少女8人組アイドルグルRiNCENT♯（リンセント）が、3月3日午後6時から東京・新宿の東急歌舞伎町タワー前「Kabukicho Street Live」で“路上ライブ”を行うことが26日、発表された。同グループは昨年11月20日、EXシアター六本木で1000人を集めてワンマンライブを開いた。4年前に結成した当時は観客ゼロも当たり前で、30分枠の出番を持ち曲が無いために2曲でしのいだ苦い経験もしている。昨年12月には活動休止したアイドルグループ