ロックミュージシャン・矢沢永吉（76）の長女で、ガールズバンド「PIGGY BANKS」のボーカル・矢沢洋子（40）が25日、Instagramのストーリーズを更新。娘たちが手を繋ぐ、仲睦まじい姿を公開した。【映像】娘たちが手を繋ぐ姿や孫と遊ぶ矢沢永吉（動画あり）2017年、元「ギターウルフ」のU.Gと結婚し、5歳と3歳の女の子を育てている洋子。これまでInstagramでは、次女の七五三での家族ショットや、父の巨大看板の前でポーズを決