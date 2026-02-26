国際創造学者で発明家のドクター・中松氏（97）が、26日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。新たに2つの特許を取得したと報告した。これまでにさまざまな新発明を発表してきた中松氏。「今日も特許二件取れた」と特許庁から届いた封筒を手にした写真を公開し、特許の詳細については明かしていないが「日本の国を豊かにする発明だ」とした。中松氏は新型コロナウイルス感染が拡大していた20年には、飲む新発明「Dr．NOMICORO−C