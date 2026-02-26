日本テレビ系「ZIP!」に生出演ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が26日、日本テレビ系「ZIP!」に生出演。表彰台が決まった直後、金メダルのアリサ・リウ（米国）からかけられた言葉を明かした。17歳の中井はショートプログラム（SP）首位発進。フリーではミスもあり、演技直後は頬に右手指を当てて首をかしげた。得点が出た直後も自身の順位を把握できず、10