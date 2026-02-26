編集部・西牧がおすすめする、これからの新しい暮らし方 4月からの新生活、準備は進んでいますか？家具や家電を揃える中で、多くの方が悩むのが「テレビ」の存在です。 「正直、最近テレビってあまり見ないんだよな……」 「でも、ないと困る場面もあるかも？」 「大きなテレビを置くと、部屋が狭く感じそう」 こんな風に迷っている方、実は多いのではないでしょうか。 私も新生活を始めるとき、同じように悩みまし