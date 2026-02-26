フランクフルト小杉啓太はナサニエル・ブラウンの後継者として育成されているこの冬にドイツ1部フランクフルトに加入した19歳のDF小杉啓太。まだブンデスリーガデビューを飾っていないが、クラブはビッグクラブからも注目を集めるドイツ代表DFナサニエル・ブラウンの後継者として小杉をじっくりと育成している最中だと現地紙「フランクフルター・ルントシャウ」が報じた。今季中のデビューの可能性もあるようだ。スウェーデン