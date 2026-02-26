Jリーグが理念強化配分金の支給対象クラブを発表したJリーグは2月24日、2026年1月から6月までの半年間を対象とする2026特別シーズンの理念強化配分金について、支給基準額と対象候補クラブを決定したと発表した。今シーズンは総額約10.8億円が理念強化配分金として支給される見通しだ。今回の配分金は、2022年に掲げた成長戦略に基づき、競技成績やファン増加などの成果に応じた「結果配分」を重視する方針が継続されている。