第一屋製パンの「ポケモンパン」に、「ポケピース」デザインが登場。ポケモンたちの“ピース”なくらしを描いたデザインの「ポケモンパン」が合計4種発売されます！ 第一屋製パン「ポケピース」デザイン「ポケモンパン」 価格：各146円（税込）発売日：2026年3月1日（日）および5月1日（金）販売エリア：関東・中部・関西・中国・四国地区 第一屋製パンから、ポケモンたちの“ピース”なくらしを描く「ポケピ