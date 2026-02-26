岡山県警本部 倉敷市真備町尾崎の自宅で母親を殺害したとして、警察は、2月26日、70代の娘を容疑者死亡のまま、殺人の疑いで書類送検しました。 警察によりますと、娘(77)は、2025年11月29日ごろ、自宅で母親(98)の鼻や口を枕で塞いで呼吸を困難にし窒息させて殺害した疑いが持たれています。2025年12月1日、デイサービスの職員から通報を受けた警察が、自宅で母親と娘が死亡しているのを確認し、殺人事件として捜