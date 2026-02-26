北九州市のスポーツ教室で、複数の教え子の女子児童に性的暴行をした罪に問われていた62歳の男に対し、福岡地裁小倉支部は26日、懲役24年の判決を言い渡しました。判決を受けたのは、北九州市でスポーツ教室を経営していた永末哲也被告（62）です。永末被告は、教え子の女子児童が13歳未満であることを知りながらわいせつな行為をしたなどとして、不同意性交や不同意わいせつなどの罪に問われていました。これまでの公