グループ2PMのメンバーであり、俳優としても活動中のオク・テギョン（37）が、10年越しで交際を続けてきた一般女性と4月に結婚する。 25日、歌謡界によると、オク・テギョンは4月24日にソウル市内で非公開の結婚式を挙げる。 これに関連し、オク・テギョンの所属事務所フィフティーワンケイ（51k）は公式インスタグラムで、「一般人であるお相手の女性に配慮し、挙式日程を含むすべての進行状況は非公開とする予定」とし、「結婚に