キューバ政府は25日、アメリカ船籍の小型の高速船が領海内に侵入し国境警備隊と銃撃戦となり、高速船に乗っていた4人が死亡したと発表しました。キューバ内務省によりますと25日朝、アメリカの船舶として登録された小型の高速船が領海内に侵入しました。キューバ国境警備隊の船が確認のため接近すると、高速船から発砲があり銃撃戦に発展。高速船に乗っていた4人が死亡、6人がケガをしたほか、国境警備隊の船長もケガをしたという