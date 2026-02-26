山口県の住民らが四国電力を相手取り愛媛県にある伊方原発3号機の運転差し止めを求めた裁判で山口地裁岩国支部は26日、原告の請求を棄却しました。この裁判は2017年12月に山口県の住民ら162人が愛媛県の伊方原発３号機の運転差し止めを求め、山口地裁岩国支部に起こしていたものです。裁判では、伊方原発の沖合600メートルにある中央構造線が活断層かどうか、火山の噴火に対する安全性、避難計画の合理性や実効性などが争点となっ