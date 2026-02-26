1歳の子どもを乗せた車の中に大量の違法薬物を所持していた男が逮捕されました。スリランカ国籍のドンビジェンドゥンガ・ハリタ容疑者は去年11月、千葉県成田市の駐車場で、乗っていた車を捜査車両にぶつけた疑いなどが持たれています。ドンビジェンドゥンガ容疑者は、薬物事件で逮捕状が出ていて、捜査員が声をかけたところ、ぶつけてきたということです。車内からは覚醒剤やコカインのほか、大麻およそ1キロなど大量の違法薬物が