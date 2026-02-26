全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は大正12年（1923年）創業の老舗、東京・人形町の寿司店『喜寿司（きずし）』のランチです。※喜の字は本来、七が3つネタのよさが仕事で生きる艶のある味わいもとは置屋だったという風情ある日本家屋。暖簾をくぐって一歩入ると、昔ながらの設えと静かな佇まいに、少し時を遡ったような気もする。油井一浩さんが4代目を預かる人形町の『喜寿司』