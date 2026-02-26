チャンピオンシップ（イングランド２部）のハルに所属するFW平河悠の負傷状況について、２月25日にハルの地元メディア『Hull Live』が伝えた。平河は現地21日に行なわれたQPR戦（１−３）に先発出場。しかし、57分に負傷交代を余儀なくされていた。同メディアは「大きな痛手だ」と題した記事で、「ロンドンでのスキャン結果により、平河の足首の負傷は手術を必要とすることが判明。チームの最大の懸念が現実のものとな