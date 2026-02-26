北海道蘭越町で２月２５日、７８歳の男性が刺された事件で、現場を立ち去った男２人は見つかっておらず、町民に不安が広がっています。蘭越町湯里で２５日午後２時ごろ、町内の７８歳の男性が２人組の男に刃物のようなもので切りつけられ、腹にけがをしました。命に別条はありません。警察によりますと、男性は車で外出中で、通報を受けて消防が駆け付けた際、自分の車の近くで仰向けに倒れていたということです。 （事件直後の