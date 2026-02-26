中井亜美のスマホに注目が集まった(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルに輝いた中井亜美のスマートフォンのケースに忍ばせてあったステッカーが注目を集めている。【写真】「アイカツーーー！！！」17歳・中井亜美のスマホに注目日本スケート連盟の公式インスタグラムが、中井と坂本花織の写真を投稿したところ、そこには、中井のスマートフォンも写っていた。よく見ると、人気