26日、参院本会議において国民民主党の川合孝典議員が代表質問に立ち、質問する前に“謎のエール”が送られた。【映像】“質問前”に「いい質問だ！」の瞬間（実際の様子）関口昌一議長に指名された川合議員が演壇に立ち、書類に目を落とし、まさに質問をしようとした瞬間にその事件は起きた。川合議員を応援するような「ゆっくりゆっくり！」という大声が響き、ぎょっとした川合議員は視線を送った。不可思議な現象はなお