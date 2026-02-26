ホンダが発売する新型SUV「CR―V」＝26日午前、東京都港区ホンダは26日、新型スポーツタイプ多目的車（SUV）「CR―V」のハイブリッド車（HV）を27日に売り出すと発表した。希望小売価格は512万2700円から。電気自動車（EV）の普及が国内でも進んでおらず、堅調なHV需要を取り込む。燃費はモデルによって違うが、1リットル当たり18.0〜19.8キロと説明した。開発責任者の佐藤英資氏は、26日に東京都内で開いた発表会で「スポーテ