「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．」発の７人組女性アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」の結成３周年を記念した、初の写真集（タイトル未定）が４月２２日（水）に発売することが２６日、発表された。本日から予約受付を開始し、先行カットも公開された。２０２４年にリリースされた「倍倍Ｆｉｇｈｔ！」がＴｉｋＴｏｋの人気曲ランキング１０週連続１位を獲得するなど、今大注目のアイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」。写真