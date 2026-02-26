「エコノミープラス」は、ユナイテッド航空が提供する座席クラスのことです。通常のエコノミークラスと比べて座席周りの快適性が高く、一定の利用者がいます。 今回のケースでも上司がエコノミープラスを出張で利用して満足しているようです。 ただしエコノミープラスは快適さが増している分、エコノミークラスよりも料金が高くなります。 本記事では、エコノミープラス