2024年9月から2025年8月まで放送された「仮面ライダーガヴ」は、「お菓子」をモチーフにしたシリーズ初のライダーで、グミのようなクリア素材のボディを持ち、お腹の「口」型ベルトが特徴だ。グミ、キャンディ、チョコレート、ビスケットといったお菓子をイメージしたポップでカラフルなデザインは、歴代ライダーの中でも異色。主人公のショウマはお菓子が大好きで、お菓子から生まれる「ゴチゾウ」を食べて変身し、弾力のある体で