佐々木は今季初実戦…1回1/3を投げて3安打2四球3失点、3奪三振ドジャース・佐々木朗希投手が25日（日本時間26日）、アリゾナ州スコッツデールで行われたダイヤモンドバックス戦に先発登板。1回1/3を投げて3安打2四球3失点、3奪三振だった。試合後は報道陣の取材に対応。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のキルステン・ワトソンさんの質問に思わず“困惑”する場面があった。想定していた2イニングを投げられなかっ