あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「完全パッケージ」の略語は？「完全パッケージ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、「完成パッケージ」と言うこともあります。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「完パケ」でした！「完パケ」とは、「完全パッケージ」を略した言葉。一連の編集作業