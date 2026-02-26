【モデルプレス＝2026/02/26】タレントの平愛梨が2月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。子育てエピソードを明かし、反響が寄せられている。【写真】4児のママタレ「リアルすぎる光景」2歳息子がベビーチェアからご飯落とす様子◆平愛梨、2歳四男がご飯をポロリ平は「またやっちゃったよ」「2歳赤ちゃん」とコメントを添え、四男が床にひっくり返したお皿とご飯の写真を投稿。「おかわり3回目 さすがにお腹いっぱいで残して