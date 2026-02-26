あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「アシンメトリー」の略語は？「アシンメトリー」の略語はなんでしょうか？ヒントは、「アシメトリー」ということもあります。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「アシメ」でした！「アシメ」とは、「アシンメトリー」を略した言葉。左右非対称や不均