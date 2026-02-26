【モデルプレス＝2026/02/26】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が2月24日、自身のInstagramを更新。空港での姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】19歳K-POP美女「完璧なスタイル」スニーカーコーデでも脚が長すぎる◆ウンチェ、美脚輝く空港ショット披露ウンチェは「Milan bound」とつづり、ファッションウィークに出席するためにイタリア・ミラノへ向かう際の写真を複数枚投