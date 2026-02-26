ベイシアは2026年2月25日、小型業態の「オトナリマート」1号店を、群馬・伊勢崎市内にオープンした。個食ニーズの高まりから、店内で調理する惣菜や、スープやパスタなどのオリジナル冷凍食品といった独自商品に加え、加工度の高い生鮮品などもそろえた。今後は27年度までに都内で5〜10店舗の出店を計画している。【写真】外観やオリジナル商品など…この記事の写真を全て見る新業態「オトナリマート」は、「ひとりひとりの食事