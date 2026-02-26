美容外科「高須クリニック」院長の高須克弥氏が2026年2月25日、お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志さんを起用したCMが3月から放送されることを発表した。「松ちゃんが出る番組に真っ先にスポンサーやります」松本さんをめぐっては、23年12月の週刊文春による飲み会でのスキャンダル報道を受け、裁判に注力するため活動を休止。24年1月、週刊文春発行元の文藝春秋などに対し、名誉毀損による損害賠償と訂正記事での名誉回復を求