SUPER JUNIORのシンドンが、両親と連絡を取らなくなった理由を番組で明かした。2月25日に公開されたDisney＋のオリジナルバラエティ『占い師たちの運命バトル』第8話では、シンドンが霊媒師のソルファ、タロットマスターのチェ・ハンナと1対1でカウンセリングを行う様子が放送された。【写真】30kg減！シンドンの「衝撃」ビフォーアフター放送では字幕を通じて「2015年、母が投資に失敗し全財産を失った」という説明が紹介された。