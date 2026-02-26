手を握り、肌を重ねて身を委ね、吐息がかかるほど顔を寄せて見つめ合う──フィギュアスケートでペアを組む男女の醸す雰囲気に、多くの人が単純な疑問を抱くのは当然なのかもしれない。それが金メダルを獲得したペアならなおさら、「ただのパートナー」以上の関係を秘めていて──。 【写真】表彰台で、三浦選手を持ち上げる木原龍一選手。他、氷上でうずくまり泣きながら、抱き合う“りくりゅう”ペアなども「りくりゅうは